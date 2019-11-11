Семилетний мальчик пострадал в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери
Угрозы жизни ребенка нет
В ДТП в Твери пострадали двое пассажировФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 10 ноября, на Октябрьском проспекте в Твери. В районе дома №40/42 автомобиль "Ока" въехал в автомобиль "Киа Рио".
В результате столкновения пострадали двое пассажиров "Оки": семилетний мальчик, который ехал в детском кресле на заднем сиденье, и женщина, которая сидела впереди.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водители трезвые. Угрозы жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU