В зверохозяйстве Тверской области норки подхватили опасный вирус
У зверушек вирусный энтерит
Норки заболели.Фото: Влад КОМЯКОВ
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У норок одного из зверохозяйство региона диагностировали вирусный энтерит.
Как поясняют в Тверской межобластной ветлаборатории, болезнь эта опасная. Заболеть могут, как взрослые особи, так и щенки. Источником возбудителя инфекции являются больные животные и вирусоносители.
В официальном сообщении ведомства говорится: «в случае первичного возникновения в хозяйстве вирусный энтерит за короткое время поражает почти всех зверей, летальность достигает 80%. В стационарно неблагополучных зверофермах заболевают преимущественно щенки в возрасте 2,5 - 3 месяцев».
ИСТОЧНИК KP.RU