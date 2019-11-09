2019-11-09T17:12:41+03:00
Общество

Хроники осеннего половодья в Тверской области: большая вода пришла в Максатиху

МЧС призывает жителей подтопленных территорий сохранять спокойствие и быть бдительными
Алина ПЕТРОВА
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Большая вода в Максатихе. Фото: группа «Живем в Максатихе» в соцсети ВКонтактеБольшая вода в Максатихе. Фото: группа «Живем в Максатихе» в соцсети ВКонтакте
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Жители Максатихи выкладывают в соцсетях фотографии вышедшей из берегов Мологи и её притока Волчины. Многие начали упаковывать в непромокаемые пакеты ценные вещи и документы.

В Вышнем Волочке разлилась Тверца.

«Деревня Елизаветино и посёлок Осеченка по улице Мира от домов номер 1 до номера 6, полностью отрезаны от мира. Затопило дорогу, все электрические столбы. Ни за хлебом ни выйти, никуда. Не дай бог кому то скорая понадобится», – это пост из соцсетей.

В Волге на территории Твери уровень воды пока держится на средней отметке. Напомним, осеннее половодье в Верхневолжье длится уже несколько дней.

Особенно масштабны последствия осеннего подъёма воды в Лихославльском и Вышневолоцком, Спировском, Весьегонском районах.

Тем временем, специалисты тверского гидрометцентра предупреждают: в реке Молога у Максатихи ожидается подъём уровня воды до 4 метров 20 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщает ТИА.

Советы от МЧС попавшим в зону затопления.

- личные документы, ценности, деньги, упакуйте в непромокаемые пакеты и сложите в одно место;

- примите меры, чтобы отвести воду от дома и построек;

- заранее позаботьтесь о сохранности домашних вещей, мебели, документов, электроприборов, продуктов питания и запасов овощей в погребах и подвалах;

- для домашних животных организуйте убежище на возвышенных участках или группы для выгона скота в безопасное место, с необходимым запасом кормов

ИСТОЧНИК KP.RU

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