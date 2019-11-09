2019-11-09T07:23:29+03:00
Общество

В Тверской области поисковики подняли останки более 900 солдат Великой Отечественной войны

Подведены итоги Вахты Памяти-2019
Алина ПЕТРОВА
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На Вахте подо Ржевом. Фото:/rvio.histrf.ruНа Вахте подо Ржевом. Фото:/rvio.histrf.ru
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В этом году поисковиками Тверской области в рамках Вахты подняты останки 922 бойцов, найдено 66 медальонов, 55 из которых прочитаны, найдены 30 родственников погибших на полях сражений солдат. Эти цифры были озвучены на закрытии Вахты Памяти-2019. Площадкой события стал Музей Калининского фронта в поселке Эммаусс под Тверью.

Кроме того, в рамках Вахты было обнаружено 6 самолётов времён Великой Отечественной войны, имена двух лётчиков удалось установить.

В пресс-службе регионального правительства поясняют, что в 2019 году в 10 муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков около 2500 солдат и офицеров Красной Армии.

Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая проходила в Тверской области с 8 по 22 июня, стала ключевым событием текущей Вахты. За две недели поисковиками подняты останки 269 красноармейцев, найдены 18 медальонов. С этого года постоянный лагерь экспедиции базируется возле будущего Ржевского мемориала Советскому солдату.

Напомним, поисковое движение в Верхневолжье активно развивается с 1988 года. За 31 год Вахта Памяти не прерывалась ни разу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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