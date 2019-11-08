Водитель, по вине которого на трассе в Тверской области погиб пешеход, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-08T20:20:46+03:00

В Тверской области будут судить водителя, который насмерть сбил человека Фото: архив "КП"

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

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Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении 45-летнего москвича. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что водитель, управляя технически исправным автомобилем, ехал по трассе М-10 в Калининском районе с небезопасной скоростью и на пешеходном переходе сбил пешехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Водителю-виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU