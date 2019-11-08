Водитель, по вине которого на трассе в Тверской области погиб пешеход, предстанет перед судом
Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении 45-летнего москвича. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Следствием установлено, что водитель, управляя технически исправным автомобилем, ехал по трассе М-10 в Калининском районе с небезопасной скоростью и на пешеходном переходе сбил пешехода.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Водителю-виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU