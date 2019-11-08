2019-11-08T16:40:52+03:00
Происшествия

На пожаре в Тверской области погиб мужчина

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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На пожаре в Тверской области погиб мужчинаНа пожаре в Тверской области погиб мужчинаФото: Василий ХОДАРЕВ
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ЧП произошло вечером, 7 ноября, в доме №6 по улице Энгельса в Торжке. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

По прибытии на место установлено, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. Предварительно установлено, что пожар возник в результате возгорания дивана, расположенного в вышеуказанной квартире.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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