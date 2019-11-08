На пожаре в Тверской области погиб мужчина
ЧП произошло вечером, 7 ноября, в доме №6 по улице Энгельса в Торжке. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.
По прибытии на место установлено, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома.
В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. Предварительно установлено, что пожар возник в результате возгорания дивана, расположенного в вышеуказанной квартире.
По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU