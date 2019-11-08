2019-11-08T16:23:15+03:00
Звезды

Тверская Горьковка приглашает послушать ранние юмористические рассказы Чехова

Их исполнит артист Алексей Злаказов
Виктория ТУШКОВА
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Литературный вечер "Антон Павлович Чехов. Невидимые миру слёзы" состоится в библиотеке имени Горького.Литературный вечер "Антон Павлович Чехов. Невидимые миру слёзы" состоится в библиотеке имени Горького.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Литературный вечер "Антон Павлович Чехов. Невидимые миру слёзы" состоится в библиотеке имени Горького в субботу, 9 ноября. Артист Московской филармонии Алексей Злаказов представит зрителям юмористические рассказы и зарисовки Чехова из раннего периода его творчества.

Как писал коллега Чехова по перу Дмитрий Григорович, "быстро распознав в юмористических набросках руку талантливого молодого художника, многие советовали ему не растрачивать свой талант впустую и сохранить его «для труда обдуманного» ". Тем не менее, писатель создал ещё немало юмористических, иногда наполненных глубокой иронией и сатирой, миниатюр.

Познакомиться с некоторыми из них в прочтении Алексея Злаказова можно будет в актовом зале библиотеки в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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