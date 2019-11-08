Тверская Горьковка приглашает послушать ранние юмористические рассказы Чехова
Литературный вечер "Антон Павлович Чехов. Невидимые миру слёзы" состоится в библиотеке имени Горького в субботу, 9 ноября. Артист Московской филармонии Алексей Злаказов представит зрителям юмористические рассказы и зарисовки Чехова из раннего периода его творчества.
Как писал коллега Чехова по перу Дмитрий Григорович, "быстро распознав в юмористических набросках руку талантливого молодого художника, многие советовали ему не растрачивать свой талант впустую и сохранить его «для труда обдуманного» ". Тем не менее, писатель создал ещё немало юмористических, иногда наполненных глубокой иронией и сатирой, миниатюр.
Познакомиться с некоторыми из них в прочтении Алексея Злаказова можно будет в актовом зале библиотеки в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU