Жители Кувшиновского района Тверской области платили за вывоз мусора по завышенным тарифам

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-08T15:48:26+03:00

Жители Кувшиновского района платили за вывоз мусора по завышенным тарифам Фото: Олег УКЛАДОВ

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С жалобой в прокуратуру обратились собственники домовладения в Кувшиновском районе Тверской области. Надзорным органом в ходе проверки было установлено, что ООО «ТСАХ» предоставлены в ЕРКЦ недостоверные сведения о собственниках жилых помещений.

А именно, в единых платежных документах указано неверное число граждан, проживающих в жилом помещении, что повлекло начисление платежей в повышенном размере.

- Прокуратурой района в адрес генерального директора общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, гражданам произведен перерасчет за предоставленную коммунальную услугу, - сообщили в областной прокуратуре.

За обман потребителей юрлицо оштрафовано на 21 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU