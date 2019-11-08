Жители Кувшиновского района Тверской области платили за вывоз мусора по завышенным тарифам
С жалобой в прокуратуру обратились собственники домовладения в Кувшиновском районе Тверской области. Надзорным органом в ходе проверки было установлено, что ООО «ТСАХ» предоставлены в ЕРКЦ недостоверные сведения о собственниках жилых помещений.
А именно, в единых платежных документах указано неверное число граждан, проживающих в жилом помещении, что повлекло начисление платежей в повышенном размере.
- Прокуратурой района в адрес генерального директора общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, гражданам произведен перерасчет за предоставленную коммунальную услугу, - сообщили в областной прокуратуре.
За обман потребителей юрлицо оштрафовано на 21 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU