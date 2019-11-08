2019-11-08T15:41:43+03:00
Общество

На рынке в Тверской области иностранной хурмой торговали без разрешения

Продавец не уведомил о поставке товара надзорный орган
Ольга ТРОФИМОВА
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На рынке в Рамешках торговали подозрительной хурмой Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской областиНа рынке в Рамешках торговали подозрительной хурмой Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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Два факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в поселке Рамешки.

В частности, установлено, что граждане реализовывали партии хурмы, поступившей из Азербайджана, не уведомив об этом надзорный орган и, тем самым, нарушили законодательство "О карантине растений".

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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