На рынке в Тверской области иностранной хурмой торговали без разрешения
Продавец не уведомил о поставке товара надзорный орган
На рынке в Рамешках торговали подозрительной хурмой Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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Два факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в поселке Рамешки.
В частности, установлено, что граждане реализовывали партии хурмы, поступившей из Азербайджана, не уведомив об этом надзорный орган и, тем самым, нарушили законодательство "О карантине растений".
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU