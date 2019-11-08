Жителям Твери расскажут о правах потребителя при вызове такси и пользовании каршерингом

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-08T15:25:41+03:00

Услуги такси и каршеринга развиваются быстрыми темпами и о своих правах потребителю необходимо знать. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Тверской области проконсультируют всех желающих по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля). Для этого будет организована специальная горячая линия. Обратиться на неё с вопросом можно будет с 11 по 25 ноября.

Специалисты будут доступны по двум телефонам:

- 8 (4822) 34-32-06 (управление Роспотребнадзора);

- 8 (4822) 32-35-98 (консультационный центр для потребителей).

Работать телефоны будут по будням с 09-00 до 17-00.

Напомним, что личный приём граждан по вопросам защиты прав потребителей ведётся на ул. Дарвина, д. 13 (консультационный центр для потребителей в Твери), а также в Консультационных пунктах в городах и районах Тверской области.

Ведомство также напоминает, что для потребителей работает бесплатный телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43.

ИСТОЧНИК KP.RU