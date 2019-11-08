2019-11-08T15:22:43+03:00
Общество

Дошколят в Твери кормили некачественным творогом и сметаной

В продуктах содержались растительные масла и жиры
Ольга ТРОФИМОВА
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Некачественным творогом кормили дошкольников в ТвериНекачественным творогом кормили дошкольников в ТвериФото: Тимур ХАНОВ
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Пробы молочной продукции были отобраны в октябре 2019 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в дошкольном учреждении города Твери.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, выявили, что в молочной продукции содержатся растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин). Их обнаружили в 9%-м твороге из Москвы и 15%-й сметане из Московской области.

Данные факты нарушают требования Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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