Дошколят в Твери кормили некачественным творогом и сметаной
Пробы молочной продукции были отобраны в октябре 2019 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в дошкольном учреждении города Твери.
Лабораторные исследования, проведенные специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, выявили, что в молочной продукции содержатся растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин). Их обнаружили в 9%-м твороге из Москвы и 15%-й сметане из Московской области.
Данные факты нарушают требования Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки".
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU