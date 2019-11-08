2019-11-08T15:12:59+03:00
Происшествия

На вокзале в Тверской области у пенсионерки украли 700 тысяч рублей

злоумышленница задержана
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области у пенсионерки украли 700 тысяч рублейВ Тверской области у пенсионерки украли 700 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию обратилась 89-летняя жительница поселка Белый Городок Кимрского района. Пенсионерка сообщила, что неизвестная женщина украла у нее 724 400 рублей.

Выяснилось, что потерпевшая сняла деньги со счета в банке для покупки квартиры. Этот момент заметила злоумышленница и последила за женщиной. На вокзале, воспользовавшись тем, что пенсионерка плохо видит и оставила сумку без присмотра, она похитила деньги у нее из сумки.

Подозреваемой оказалась неработающая 39-летняя жительница города Кимры. Женщина была доставлена в полицию, где созналась в содеянном.

Часть похищенных денежных средств изъята и возвращена законной владелице.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. За кражу ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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