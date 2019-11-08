В Твери юным спортсменам вручили знаки отличия ГТО

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-08T14:59:42+03:00

В тестировании принимали участие около 150 человек

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7 ноября в детской школе искусств №1 имени М.П. Мусорского состоялось торжественное награждение знаками отличия ГТО.

Их вручали школьникам, спортсменам Комплексной спортивной школы олимпийского резерва №2, а также самым маленьким участникам проекта «ГТО шагает в детский сад!», которые добились самых высоких результатов в тестировании.

Золотым знаком отличия ГТО награжден и один из самых старших из участников, член общественной организации "Боевое братство", майор запаса, участник боевых действий в Афганистане и ликвидатор Чернобыльской аварии, кавалер двух боевых орденов и медали "За боевые заслуги" Александр Казуров. Он успешно сдал тесты X ступени (от 60 до 69 лет).

Всего знаки отличия ГТО получили порядка 150 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU