2019-11-07T15:15:12+03:00
Происшествия

На проспекте Ленина в Твери две легковушки протаранили припаркованную машину

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на проспекте Ленина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на проспекте Ленина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 7 ноября, на проспекте Ленина, в Твери.

В районе дома №21 произошло столкновение двух автомобилей "Лада Калина" и "Киа" с последующим наездом на припаркованный автомобиль "Деу Нексия". Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В результате аварии пострадала женщина-водитель одного из автомобилей. Ее осмотрели на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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