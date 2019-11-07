На проспекте Ленина в Твери две легковушки протаранили припаркованную машину
Один человек пострадал
ДТП на проспекте Ленина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 7 ноября, на проспекте Ленина, в Твери.
В районе дома №21 произошло столкновение двух автомобилей "Лада Калина" и "Киа" с последующим наездом на припаркованный автомобиль "Деу Нексия". Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
В результате аварии пострадала женщина-водитель одного из автомобилей. Ее осмотрели на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU