На Мигаловской эстакаде в Твери столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-07T11:56:25+03:00

ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 7 ноября, на Мигаловской эстакаде, 174 км + 950 м трассы М-10 в Твери.

На указанном участке столкнулись три легковых автомобиля.

По данным пресс-службы УГИБДД России по Тверской области, в ДТП пострадали два человека. Угрозы их жизни нет.

Подробности аварии уточняются.

ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU