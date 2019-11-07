2019-11-07T11:56:25+03:00
Происшествия

На Мигаловской эстакаде в Твери столкнулись три автомобиля

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 7 ноября, на Мигаловской эстакаде, 174 км + 950 м трассы М-10 в Твери.

На указанном участке столкнулись три легковых автомобиля.

По данным пресс-службы УГИБДД России по Тверской области, в ДТП пострадали два человека. Угрозы их жизни нет.

Подробности аварии уточняются.

ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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