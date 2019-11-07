На Мигаловской эстакаде в Твери столкнулись три автомобиля
Два человека пострадали
ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 7 ноября, на Мигаловской эстакаде, 174 км + 950 м трассы М-10 в Твери.
На указанном участке столкнулись три легковых автомобиля.
По данным пресс-службы УГИБДД России по Тверской области, в ДТП пострадали два человека. Угрозы их жизни нет.
Подробности аварии уточняются.
ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU