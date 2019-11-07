2019-11-07T11:21:10+03:00
Общество

В Твери за неделю "скорая помощь" более 500 раз выезжала к детям

Было госпитализировано 212 маленьких пациентов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За неделю медики обслужили 2921 вызов Фото: областной минздравЗа неделю медики обслужили 2921 вызов Фото: областной минздрав
Изменить размер текста:

С 28 октября по 3 ноября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 2921 раз. Это на 100 вызовов меньше, чем неделей ранее. Уменьшилось и число госпитализаций.

"Скорая помощь" реже выезжала к детям. Количество вызовов сократилось с 584 до 526, при этом было госпитализировано 212 несовершеннолетних.

Как сообщает областной минздрав, среди взрослого населения за помощью чаще всего обращаются люди с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом, и с острым нарушением мозгового кровообращения.

По Твери и Калининскому району ежедневно работали 33 бригады. В среднем медики успевали приехать на вызов за 12,6 минут, по Калининскому району – 28,02 минуты, по неотложной – 27,29 минуты и 43,04 минуты, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверские "Звезды" завоевали три комплекта золотых медалей на Кубке России по чир спорту
На Калининской АЭС в Тверской области отключен от сети третий энергоблок
Грабитель проник в квартиру жителя Тверской области и отнял у него телефон
В Тверской области сигаретами торговали около школы
На трассе М-9 в Тверской области водитель на легковушке протаранил микроавтобус
На улице Коноплянниковой в Твери дерево упало на припаркованные машины
В Тверской области продолжают восстанавливать затопленные и поврежденные участки дорог
Тверь готовится к встрече с легендарным Юрием Норштейном
В областном центре стартовала запись на кастинги конкурса "Мисс Тверь 2020"
Пятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области
Триста тысяч рублей выделено на ремонт пострадавшего от урагана офиса врача общей практики в Тверской области
В районе деревни Деревково под Вышним Волочком в Тверской области вместо дороги появилась подземная река