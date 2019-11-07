В Твери за неделю "скорая помощь" более 500 раз выезжала к детям
С 28 октября по 3 ноября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 2921 раз. Это на 100 вызовов меньше, чем неделей ранее. Уменьшилось и число госпитализаций.
"Скорая помощь" реже выезжала к детям. Количество вызовов сократилось с 584 до 526, при этом было госпитализировано 212 несовершеннолетних.
Как сообщает областной минздрав, среди взрослого населения за помощью чаще всего обращаются люди с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом, и с острым нарушением мозгового кровообращения.
По Твери и Калининскому району ежедневно работали 33 бригады. В среднем медики успевали приехать на вызов за 12,6 минут, по Калининскому району – 28,02 минуты, по неотложной – 27,29 минуты и 43,04 минуты, соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU