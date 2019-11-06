2019-11-06T11:46:41+03:00
Общество

Житель Тверской области получил травмы, работая на лесосеке

За нарушение правил охраны труда должностное лицо привлечено к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Работник предприятия в Тверской области получил травмы, работая на лесосеке Фото: архив "КП"Работник предприятия в Тверской области получил травмы, работая на лесосеке Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Осташковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в федеральном государственном бюджетном учреждении "ГООХ "Селигер" по факту получения лицом производственных травм.

Прокуратурой установлено, что мужчина при предварительной подготовке лесосеки получил травму головы. При этом лицо, ответственное за безопасность работ (расчистки лесосеки), в момент их производства на месте не находилось, контроль за работниками не осуществляло.

В связи с выявленными нарушениями должностное лицо ФГБУ привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны труда и оштрафовано на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину
В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019
Всероссийский "Урок цифры" проведут для школьников Тверской области
В ДТП с автомобилем "Почты России" в Твери пострадали семь человек
Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области
Федерацию лыжных гонок Тверской области возглавила спортсменка Наталья Непряева
С веранды ресторана в Твери украли бензопилу
В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе
Бывший осужденный обокрал кафе в Тверской области
На трассе М-10 в Тверской области сбили пожилую женщину
В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг
В Твери состоится благотворительный фестиваль команд КВН