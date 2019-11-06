Житель Тверской области получил травмы, работая на лесосеке

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-06T11:46:41+03:00

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Осташковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в федеральном государственном бюджетном учреждении "ГООХ "Селигер" по факту получения лицом производственных травм.

Прокуратурой установлено, что мужчина при предварительной подготовке лесосеки получил травму головы. При этом лицо, ответственное за безопасность работ (расчистки лесосеки), в момент их производства на месте не находилось, контроль за работниками не осуществляло.

В связи с выявленными нарушениями должностное лицо ФГБУ привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны труда и оштрафовано на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU