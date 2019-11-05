День открытых дверей пройдет в музее Дворца творчества детей и молодежи Твери
Всех ждут с 10.00 до 20.00
Приглашают детей всех возрастовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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6 ноября, в среду, в честь юбилея в Музее Дворца творчества детей и молодежи Твери пройдет День открытых дверей.
В программе:
- Фотовыставка
- Обзорная экскурсия по выставкам музея
- Интерактивные площадки для детей и взрослых
- Мастер-классы, которые будут проходить непрерывно
- Праздничная фотозона, сюрпризы, подарки.
Время: c 10.00 до 20.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU