День открытых дверей пройдет в музее Дворца творчества детей и молодежи Твери

5 Нояб. 23:49 2019-11-05T23:53:08+03:00

Всех ждут с 10.00 до 20.00

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6 ноября, в среду, в честь юбилея в Музее Дворца творчества детей и молодежи Твери пройдет День открытых дверей.

В программе:

- Фотовыставка

- Обзорная экскурсия по выставкам музея

- Интерактивные площадки для детей и взрослых

- Мастер-классы, которые будут проходить непрерывно

- Праздничная фотозона, сюрпризы, подарки.

Время: c 10.00 до 20.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU