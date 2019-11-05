В Тверской области мужчина вымогал деньги у пенсионера, угрожая ему горлышком от бутылки

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-05T14:53:20+03:00

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С заявлением в Завидовское отделение полиции ОМВД России по Конаковскому району обратился 60-летний житель поселка Козлово. Мужчина сообщил, что днем неизвестный пьяный мужчина, подошел и постучал в окно его машины. Угрожая горлышком от разбитой бутылки, злоумышленник потребовал у пенсионера деньги, но получив сопротивление, убежал.

Полицейские составили фоторобот подозреваемого и передали ориентировку патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.

- Подозреваемый в разбойном нападении был задержан по горячим следам на вокзале при попытке покинуть населенный пункт. Злоумышленником оказался только, что вернувшийся из мест лишения свободы 28-летний мужчина без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый задержан. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU