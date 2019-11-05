Женщину, осужденную за сбыт наркотиков, взяли в школу воспитателем в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-05T10:36:49+03:00

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Прокуратура Селижаровского района проверила соблюдение законодательства об образовании в МОУ СОШ № 1 п. Селижарово и выяснила, что директор школы приняла на работу в качестве воспитателя женщину, ранее судимую за преступление против здоровья населения и общественной нравственности. А именно, за покушение на сбыт наркотических средств.

Данная веха в биографии учителя запрещает ей осуществлять педагогическую деятельность. Прокуратурой района в адрес директора школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, воспитатель уволена.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по постановлению прокурора, за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, директор школы понес административное наказание в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU