2019-11-05T09:47:16+03:00
Происшествия

В Тверской области следователи ищут пропавшего мужчину

Житель Весьегонского района ушел из дома 26 октября
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области следователи совместно с полицией ищут пропавшего мужчинуВ Тверской области следователи совместно с полицией ищут пропавшего мужчинуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения жителя деревни Бараново Весьегонского района. Известно, что мужчина 1956 года рождения, ушел из дома 26 октября 2019 года и до сих пор не вернулся.

Следственно-оперативной группой по месту последнего нахождения мужчины проведен осмотр, опрошены очевидцы. У

В пресс-службе регионального СКР уточнили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, совместно с сотрудниками полиции проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в Краснохолмский межрайонный следственный отдел по телефону: 8 (48237) 2-29-01 или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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