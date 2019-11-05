В Тверской области на пешеходном переходе сбили двух девушек

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-05T09:25:58+03:00

Две девушки оказались под колесами иномарки в Торжке Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 5 ноября, на улице Медниковых, в Торжке, Тверской области.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель на автомобиле "Хёндай Туссан" сбил двух несовершеннолетних девушек - 10 и 16 лет.

Как уточнили у УГИБДД России по Тверской области, водитель без признаков алкогольного опьянения. Пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни, и были доставлены в Детскую областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU