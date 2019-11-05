В Тверской области на пешеходном переходе сбили двух девушек
Пострадавшие доставлены в больницу
Две девушки оказались под колесами иномарки в Торжке Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 5 ноября, на улице Медниковых, в Торжке, Тверской области.
На нерегулируемом пешеходном переходе водитель на автомобиле "Хёндай Туссан" сбил двух несовершеннолетних девушек - 10 и 16 лет.
Как уточнили у УГИБДД России по Тверской области, водитель без признаков алкогольного опьянения. Пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни, и были доставлены в Детскую областную клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU