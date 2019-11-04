Новый спектакль "Вафельное сердце" тверской ТЮЗ готовится представить зрителю

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-04T17:18:02+03:00

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В Тверском театре юного зрителя готовятся представить зрителю новый спектакль. С 13 по 16 ноября гости театра увидят премьеру спектакля "Вафельное сердце". О чем он? если одним словом, то о дружбе.

"Вафельное сердце" (2005) - дебют молодой норвежской писательницы Марии Парр, которую критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидерландах, где она получила премию "Серебряный грифель".

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды - девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много событий и приключений - забавных, трогательных, опасных... Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается - но не разрушается - драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! Пьеса представлена Агентствами "Независимый театральный проект", Москва и "Хаген Эйдженси", Осло.

ИСТОЧНИК KP.RU