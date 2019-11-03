К 75-летию Победы: Жители Твери могут принять участие в создании «Книги Всенародной памяти»
В мае 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии знаменательной даты создается «Книга Всенародной памяти», где будут собраны очерки о героях войны.
Проект был презентован в июне этого года в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». И с тех пор он развивается.
В книге каждому ветерану посвящен разворот книги с большим портретом и воспоминаниями. Участниками создания Книги являются предприятия, организации и учреждения: очерки для мемориальных томов готовят работники, служащие, учащиеся.
- Кто принял проект сердцем и настроен участвовать в нём, получают приглашение к участию и дополнительную информацию, - комментируют организаторы проекта.
Присоединиться к созданию Книги могут и жители Тверской области. Все контакты указаны на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU