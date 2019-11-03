2019-11-03T14:23:55+03:00
Звезды

В юбилей Веры Ефремовой в Тверском театре драмы сыграют спектакль «Отцы и дети»

Главному режиссеру исполнится 90 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Вере Андреевне Ефремовой 10 ноября исполнится 90 летВере Андреевне Ефремовой 10 ноября исполнится 90 летФото: Ирина ТАРАСОВА
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10 ноября главный режиссер Тверского театра драмы Вера Андреевна Ефремова отметит 90-летний юбилей. В честь такой значимой даты в театре, который она возглавляет с 1974 года, сыграют спектакль «Отцы и дети» по И.С. Тургеневу.

Режиссер этой любимой в Твери и не только постановки - Александр Павлишин, ученик Веры Ефремовой, выпускник Тверского курса Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Также в спектакле играют артисты, кто учился и работал с ней.

Вера Андреевна Ефремова - Народная артистка России, лауреат государственной премии России, обладатель многочисленных наград и отличительных знаков в сфере культуры. Тверской театр драмы она возглавляет с 1974 года.

- За 45 лет в Твери Вера Андреевна поставила 54 спектакля по произведениям русской и зарубежной классики. В день её рождения мы их обязательно вспомним, - отметила Народная артистка России, актриса Театра драмы Ирина Андрианова.

Начало в 17:00.

Билеты: от 200 по 500 рублей.

Справки по телефонам: 32-09-09, 32-22-92.

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Верочка в 50-е годы прошлого века, студентка саратовского филфака. Фото:из архива Веры Ефремовой

Верочка в 50-е годы прошлого века, студентка саратовского филфака. Фото:из архива Веры Ефремовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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