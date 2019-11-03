2019-11-03T17:08:46+03:00
Общество

4 ноября на Железнодорожном вокзале Твери пройдет историко-краеведческий праздник

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Праздник соединит в себе историю, краеведение, фольклорПраздник соединит в себе историю, краеведение, фольклорФото: Ирина ТАРАСОВА
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4 ноября жителей и гостей города приглашают на Железнодорожный вокзал Твери, где пройдут торжественные мероприятия к Дню народного единства. Начало в 12.00.

Праздник соединит в себе историю, краеведение, фольклор.

Так, тверские краеведы будут встречать гостей и затем знакомить их с историей железных, рассказывать, как строительство железной дороги изменило жизнь России.

Ансамбль-студии "Стёжки" сельского ДК поселка Охват Пеновского района прямо в зале ожидания покажет народную драму "Лодка".

Желающие смогут посмотреть короткометражный фильм «Как железная дорога объединила Россию» Алексея Вульфова, полюбоваться акварелями «Виды Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. 1851 год» Августа Петцольда.

а самое любопытное, что в рамках праздника можно будет бесплатно попасть и императорские комнаты железнодорожного вокзала и в музей РЖД.

Организаторы праздника - Ассоциация туризма Тверской области совместно с руководством железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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