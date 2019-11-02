Порш Кайен на летней резине перевернулся на трассе в Тверской области, водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-02T14:14:59+03:00

Водитель не сменил резину и не пристегнулся в дороге Фото: Сергей ГАПОН

Водитель на момент ДТП не был пристёгнут ремнем безопасности

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Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области напоминают, что своевременная смена шин на авто поможет избежать многих проблем, в том числе трагедий.

Так, 1 ноября на 88 км автодороги Торжок-Осташков Осташковского района водитель, управляя автомобилем Порш Кайен, при движении не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

В результате ДТП мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался на месте происшествия. Как выяснилось при осмотре, на автомобиле была летняя резина. А сам водитель на момент ДТП не был пристёгнут ремнем безопасности.

- Уважаемые водители! Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от вас максимальной концентрации внимания и соблюдения необходимых правил, - напоминают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU