Порш Кайен на летней резине перевернулся на трассе в Тверской области, водитель погиб на месте
Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области напоминают, что своевременная смена шин на авто поможет избежать многих проблем, в том числе трагедий.
Так, 1 ноября на 88 км автодороги Торжок-Осташков Осташковского района водитель, управляя автомобилем Порш Кайен, при движении не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
В результате ДТП мужчина получил тяжелейшие травмы и скончался на месте происшествия. Как выяснилось при осмотре, на автомобиле была летняя резина. А сам водитель на момент ДТП не был пристёгнут ремнем безопасности.
- Уважаемые водители! Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от вас максимальной концентрации внимания и соблюдения необходимых правил, - напоминают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU