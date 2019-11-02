Фильм «Коридор бессмертия», где снялся тверской актер Залим Мирзоев, участник кинофестиваля «Лучезарный Ангел»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-02T13:31:38+03:00

Фотография с премьеры фильма, которая состоялась 24 апреля в Музее Победы. Фото: из архива Залима Мирзоева

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3 ноября в 9.10 в Центральном Музее Победы Москвы на Поклонной Горе состоится показ фильма «Коридор бессмертия». Пройдет он в рамках основной конкурсной программы фестиваля «Лучезарный Ангел». Картину представит соавтор сценария, режиссер и продюсер Федор Попов.

Напомним, съемки фильма прошли в 2016 году. В военно-исторической драме о забытом подвиге железнодорожников – защитников Ленинграда "Коридор бессмертия" (автор сценария, режиссер-постановщик, продюсер Федор Попов) Заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев играет пожилого солдата грузина. Роль небольшая, но очень знаковая. "Пожилой солдат - на тот самом страшном военном участке фронта. И совсем рядом с ним оказались его дочь и сын. Но он никого из них не может увидеть. Сердце разрывается", - так рассказывал о роли актер.

Премьера фильма состоялась 24 апреля в Музее Победы. 8 мая фильм вышел в кинопрокат и был показан в том числе и в тверских кинотеатрах.

Итоги кинофестиваля «Лучезарный Ангел» будут подведены 7 ноября.

Залим Мирзоев сыграл небольшую, но яркую роль. Фото: из архива Залима Мирзоева

ИСТОЧНИК KP.RU