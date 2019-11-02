2019-11-02T13:31:38+03:00
Звезды

Фильм «Коридор бессмертия», где снялся тверской актер Залим Мирзоев, участник кинофестиваля «Лучезарный Ангел»

Итоги подведут 7 ноября
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фотография с премьеры фильма, которая состоялась 24 апреля в Музее Победы. Фото: из архива Залима МирзоеваФотография с премьеры фильма, которая состоялась 24 апреля в Музее Победы. Фото: из архива Залима Мирзоева
Изменить размер текста:

3 ноября в 9.10 в Центральном Музее Победы Москвы на Поклонной Горе состоится показ фильма «Коридор бессмертия». Пройдет он в рамках основной конкурсной программы фестиваля «Лучезарный Ангел». Картину представит соавтор сценария, режиссер и продюсер Федор Попов.

Напомним, съемки фильма прошли в 2016 году. В военно-исторической драме о забытом подвиге железнодорожников – защитников Ленинграда "Коридор бессмертия" (автор сценария, режиссер-постановщик, продюсер Федор Попов) Заслуженный артист России, актер Тверского театра драмы Залим Мирзоев играет пожилого солдата грузина. Роль небольшая, но очень знаковая. "Пожилой солдат - на тот самом страшном военном участке фронта. И совсем рядом с ним оказались его дочь и сын. Но он никого из них не может увидеть. Сердце разрывается", - так рассказывал о роли актер.

Премьера фильма состоялась 24 апреля в Музее Победы. 8 мая фильм вышел в кинопрокат и был показан в том числе и в тверских кинотеатрах.

Итоги кинофестиваля «Лучезарный Ангел» будут подведены 7 ноября.

Залим Мирзоев сыграл небольшую, но яркую роль. Фото: из архива Залима Мирзоева

Залим Мирзоев сыграл небольшую, но яркую роль. Фото: из архива Залима Мирзоева

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные в Тверской области вновь обещают порывистый ветер
Порш Кайен на летней резине перевернулся на трассе в Тверской области, водитель погиб на месте
Тверская кошка Мася станет всероссийской телезвездой
В библиотеке Горького Твери пройдет уютный поэтический вечер с чаепитием
20-летний парень обчистил дом москвички в Тверской области и был задержан
В Твери детей и взрослых научат распоряжаться своим временем
В последнюю в этом году родительскую субботу во всех храмах Твери пройдут панихиды
В Тверской области отремонтировали участок дороги до Удомли
Банда "черных риелторов" из Тверской области, которая убила девять человек, предстанет перед судом
В администрации Твери сверстали бюджет на будущий год
В Тверской области мужчина отправится в колонию за то, что угрожал убийством сожительнице
В Твери завершилась кампания по ремонту дорог
В Твери пьяный водитель на иномарке снес мачту уличного освещения
Жители Твери написали Большой этнографический диктант
В Золотую книгу Твери вписали имена Августа Жизневского и Марка Ильина
Опубликован график работы подразделений МРЭО Тверской области в праздничные дни
В выходные в Тверской области изменится режим работы "Почты России"
За две недели в Тверской области проверили более 160 пассажирских автобусов
"Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском" стала лучшей иллюстрированной книгой
Тверское отделение Пенсионного Фонда возглавил Вячеслав Воеводин
Водитель на "Газели" сбил пешехода в Тверской области
В Тверской области легковушка вылетела с дороги
В Твери торговали сливочным маслом с растительными жирами
В День призывника школьникам и студентам Тверской области расскажут, что ждет их в армии
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Твери
Мы можем помочь участковому из Тверской области стать майором и выиграть автомобиль
В дома более одиннадцати тысяч потребителей Тверской области вернулся свет