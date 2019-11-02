20-летний парень обчистил дом москвички в Тверской области и был задержан
В дежурную часть Торжка Тверской области обратилась 42-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что её дачный дом в Торжокском районе обокрали.
На месте следственно-оперативная группа выяснила, в дом вор попал, взломав входной замок. После чего похитил бытовую технику и предметы интерьера. Общий ущерб составил более 35 000 рублей.
Сотрудники полиции опросили соседей, изъяли отпечатки пальцев рук. Благодаря четкой работе и собранным уликам, подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 20 – летний местный житель. В содеянном он сознался. В настоящее время полицейскими устанавливается местонахождение похищенного имущества.
- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU