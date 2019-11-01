Опубликован график работы подразделений МРЭО Тверской области в праздничные дни
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В праздничные дни меняется режим работы подразделений МРЭО Тверской областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Тверской области в связи с празднованием Дня народного единства изменен график работы подразделений МРЭО на территории региона.
Так, согласно производственному календарю, 2, 3 и 4 ноября объявлены выходными днями. Первый рабочий день после выходных вторник - 5 ноября.
График работы подразделений МРЭО по вторникам в Тверской области с 8:00 - 20:00 с перерывом на обед с 13:00 - 14:00.
МРЭО №1 ГИБДД УМВД России по Тверской области (г. Тверь, Волоколамский проспект 7, корп. 3) работает без обеда.
ИСТОЧНИК KP.RU