2019-11-01T11:45:15+03:00
Происшествия

Водитель на "Газели" сбил пешехода в Тверской области

Мужчина не заметил прохожего, когда сдавал назад на машине
Ольга ТРОФИМОВА
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В Спирово "Газель" сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Спирово "Газель" сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась утром, 1 ноября, на улице Пушкина, у дома № 22, в п. Спирово, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель "Газели" после разгрузки товара стал сдавать назад на автомобиле, не заметил пешехода и сбил его.

Пострадавший 86-летний мужчина получил травмы и был доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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