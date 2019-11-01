Водитель на "Газели" сбил пешехода в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-01T11:45:15+03:00

В Спирово "Газель" сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

Мужчина не заметил прохожего, когда сдавал назад на машине

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Авария случилась утром, 1 ноября, на улице Пушкина, у дома № 22, в п. Спирово, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель "Газели" после разгрузки товара стал сдавать назад на автомобиле, не заметил пешехода и сбил его.

Пострадавший 86-летний мужчина получил травмы и был доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU