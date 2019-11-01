В Тверской области легковушка вылетела с дороги
Пострадала пассажирка
в Тверской области легковушка вылетела в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла рано утром, 1 ноября, на 5-м километре автодороги Осташков - Волговерховье, в Осташковском районе Тверской области.
Автомобиль ВАЗ-2110, под управлением 39-летней женщины-водителя, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
В региональном УГИБДД уточнили, что дорога была обработана реагентами. В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗа, с травмами ее доставили в Нелидовскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU