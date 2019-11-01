Две иномарки столкнулись на перекрестке в Твери

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-01T10:53:26+03:00

Авария на улице Советской Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 31 октября, на ул. Советская в районе д. 41 г. Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 52-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при повороте налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем "Мерседес Бенц GLK 220" под управлением 22-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

В результате ДТП пострадали оба водителя получили травмы. Им оказана медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU