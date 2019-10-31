Госавтоинспекторы Тверской области помогли беременной автоледи добраться до роддома

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-31T19:07:55+03:00

Лейтенант полиции Виктор Дементьев и лейтенант полиции Кирилл Комаров помогли роженице добраться до роддома без пробок Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Эта история со счастливым концом произошла в 16:40 вечера 30 октября. На 11-м километре автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна на территории Калининского района к инспекторам Госавтоинспекции обратилась взволнованная женщина-водитель.

Автоледи рассказала, что в дороге у нее начались роды, и она боится не успеть доехать до роддома по городским пробкам. Будущая мать находилась в машине одна и очень переживала за здоровье малыша.

Лейтенант полиции Виктор Дементьев и лейтенант полиции Кирилл Комаров ОГИБДД ОМВД по Калининскому району доложили дежурному ситуацию и, включив проблесковые маяки и сирену, сопроводил машину с роженицей до лечебного учреждения.

Через восемь минут женщина в сопровождении экипажа прибыла в родильный дом № 5 г. Твери. Будущую мать передали на попечение медиков, а через несколько часов на свет появилась новорожденная девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU