В Твери семейная пара попалась на распространении наркотиков

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-31T14:50:52+03:00

Семейная пара попалась на распространении наркотиков в Твери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Муж и жена планировали делать "закладки" на улицах областной столицы

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери на проспекте Чайковского задержали безработную семейную пару - 33-летнюю женщину и 34-летнего мужчину.

В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли четыре свертка с наркотическими веществами общим весом около четырех граммов.

При обыске в квартире подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли еще свёртки с аналогичными наркотическими средствами, а также упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков.

По данным оперативников, семейная пара планировала распространять наркотики бесконтактным способом посредством "закладок" на территории Твери.

Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт и хранение наркотических веществ подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU