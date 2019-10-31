В Твери семейная пара попалась на распространении наркотиков
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери на проспекте Чайковского задержали безработную семейную пару - 33-летнюю женщину и 34-летнего мужчину.
В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли четыре свертка с наркотическими веществами общим весом около четырех граммов.
При обыске в квартире подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли еще свёртки с аналогичными наркотическими средствами, а также упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков.
По данным оперативников, семейная пара планировала распространять наркотики бесконтактным способом посредством "закладок" на территории Твери.
Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт и хранение наркотических веществ подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU