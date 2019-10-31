2019-10-31T14:50:52+03:00
Происшествия

В Твери семейная пара попалась на распространении наркотиков

Муж и жена планировали делать "закладки" на улицах областной столицы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Семейная пара попалась на распространении наркотиков в ТвериСемейная пара попалась на распространении наркотиков в ТвериФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери на проспекте Чайковского задержали безработную семейную пару - 33-летнюю женщину и 34-летнего мужчину.

В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли четыре свертка с наркотическими веществами общим весом около четырех граммов.

При обыске в квартире подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли еще свёртки с аналогичными наркотическими средствами, а также упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков.

По данным оперативников, семейная пара планировала распространять наркотики бесконтактным способом посредством "закладок" на территории Твери.

Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт и хранение наркотических веществ подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ИК-7 в Тверской области установили пандусы для заключенных-инвалидов
Роспортебнадзор Тверской области рассказал, как правильно выбирать стеклоомыватель
Фонд капитального ремонта обязали через суд отремонтировать пять жилых домов в Тверской области
В "китайской" серии матчей "Динамо" Тверь одержало три победы
За ночь в Тверской области восстановлено электроснабжение 5 800 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре мужчины и ребенка в Тверской области
Музей "Ставка Сталина" в Тверской области приглашает на "Ночь искусств"
Будущих географов и геоэкологов познакомили с деятельностью Калининской АЭС
В Твери ищут водителя, который сбил пешехода на улице Бориса Полевого
На проезжей части трассы М-9 в Тверской области опрокинулся грузовик
В Тверской области без электроэнергии остаются 9190 жителей
Следователи выясняют, почему семья с детьми осталась без тепла и воды в Твери