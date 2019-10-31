Фонд капитального ремонта обязали через суд отремонтировать пять жилых домов в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-31T14:44:22+03:00

Прокуратура подала в суд на Фонд капитального ремонта Тверской области Фото: архив "КП"

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Проверку исполнения жилищного законодательства в части проведения капитального ремонта пяти многоквартирных домов в Конаковском районе провела межрайонная прокуратура.

Установлено, что Фонд нарушил утвержденный правительством Тверской области краткосрочный план ремонта и не осуществил капитальный ремонт указанных многоквартирных домов, чем ущемил жилищные права проживающих в них граждан.

- По выявленным нарушениям межрайонным прокурором в Центральный районный суд г. Твери направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия и возложении обязанности обеспечить проведение капитального ремонта, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.

Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU