2019-10-31T14:44:22+03:00
Общество

Фонд капитального ремонта обязали через суд отремонтировать пять жилых домов в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура подала в суд на Фонд капитального ремонта Тверской области Фото: архив "КП"Прокуратура подала в суд на Фонд капитального ремонта Тверской области Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Проверку исполнения жилищного законодательства в части проведения капитального ремонта пяти многоквартирных домов в Конаковском районе провела межрайонная прокуратура.

Установлено, что Фонд нарушил утвержденный правительством Тверской области краткосрочный план ремонта и не осуществил капитальный ремонт указанных многоквартирных домов, чем ущемил жилищные права проживающих в них граждан.

- По выявленным нарушениям межрайонным прокурором в Центральный районный суд г. Твери направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия и возложении обязанности обеспечить проведение капитального ремонта, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.

Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ИК-7 в Тверской области установили пандусы для заключенных-инвалидов
Роспортебнадзор Тверской области рассказал, как правильно выбирать стеклоомыватель
В Твери семейная пара попалась на распространении наркотиков
В "китайской" серии матчей "Динамо" Тверь одержало три победы
За ночь в Тверской области восстановлено электроснабжение 5 800 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре мужчины и ребенка в Тверской области
Музей "Ставка Сталина" в Тверской области приглашает на "Ночь искусств"
Будущих географов и геоэкологов познакомили с деятельностью Калининской АЭС
В Твери ищут водителя, который сбил пешехода на улице Бориса Полевого
На проезжей части трассы М-9 в Тверской области опрокинулся грузовик
В Тверской области без электроэнергии остаются 9190 жителей
Следователи выясняют, почему семья с детьми осталась без тепла и воды в Твери