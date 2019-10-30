Вторая за неделю енотовидная собака заболела бешенством в Тверской области
Патологический материал от енотовидной собаки, труп которой обнаружили на территории СНТ "Восход" в Калининском районе Тверской области, был направлен на экспертизу в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию.
Результаты осследований подтвердили, что животное было заражено вирусом бешенства.
Пробы были отобраны сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области в рамках государственного задания.
Напомним, что это уже второй на этой неделе выявленный случай бешенства у енотовидных собак. До этого вирус был зарегистрирован в деревне Видогощи Каблуковского сельского поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU