В Тверской области электричка насмерть сбила москвича

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-30T16:03:54+03:00

Под Тверью москвич попал под электропоезд Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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ЧП произошло в 7:25 утра, 30 октября, на 533-м км, на перегоне Завидово - Решетниково. 55-летний житель Москвы переходил пути перед приближающимся электропоездом Тверь-Москва.

- Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, однако наезд предотвратить не удалось, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники ЛО МВД России на станции Тверь напоминают, что не соблюдение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU