2019-10-30T16:03:54+03:00
Происшествия

В Тверской области электричка насмерть сбила москвича

Мужчина переходил пути перед приближающимся поездом
Ольга ТРОФИМОВА
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Под Тверью москвич попал под электропоездПод Тверью москвич попал под электропоездФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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ЧП произошло в 7:25 утра, 30 октября, на 533-м км, на перегоне Завидово - Решетниково. 55-летний житель Москвы переходил пути перед приближающимся электропоездом Тверь-Москва.

- Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, однако наезд предотвратить не удалось, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники ЛО МВД России на станции Тверь напоминают, что не соблюдение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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