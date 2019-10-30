В Тверской области водитель бросил машину в кювете и скрылся с места ДТП
ДТП случилось днем, 29 октября, на 1-м км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.
61-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21043, ехал со стороны д. Восход в сторону трассы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с места ДТП водитель скрылся, но его удалось разыскать. В результате аварии он получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. У пострадавшего взят забор крови для установления состояния водителя в момент ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU