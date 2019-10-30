2019-10-30T09:04:30+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель бросил машину в кювете и скрылся с места ДТП

Авария произошла трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Водитель на легковушке вылетел в кюветВодитель на легковушке вылетел в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП случилось днем, 29 октября, на 1-м км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.

61-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21043, ехал со стороны д. Восход в сторону трассы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с места ДТП водитель скрылся, но его удалось разыскать. В результате аварии он получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. У пострадавшего взят забор крови для установления состояния водителя в момент ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
В Твери маршрутка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие
В Твери на "зебре" сбили женщину
На аэродроме Мигалово в Твери открыли памятник самолету "МиГ-17"
Две жительницы Тверской области в октябре отметили вековой юбилей
В Твери выпал первый снег
Жителей Твери приглашают почувствовать сказочную атмосферу кельтского Нового Года
Коллекцию костюмов Александринского театра представят в Твери на выставке «Царская Русь на императорской сцене»
По инициативе жителей Твери в этом году реализовано 26 проектов благоустройства
В Тверской области открыли памятник десантнику Денису Стребину, погибшему в Чечне
В Тверской области подвели итоги летней оздоровительной кампании школьников
Снегоуборочная техника в Твери к зиме почти готова
"Люси весёлая и поправилась!" - зоозащитники навестили в приюте дворняжку, сброшенную с балкона в Тверской области
Учительница, упавшая в строительную яму в Тверской области, скончалась в столичной клинике
Предприниматель из Тверской области незаконно торговала сигаретами и алкоголем
Ещё в одном районе Тверской области овцы заболели оспой
Житель Тверской области незаконно вырубил в лесу 14 берёз
Митрополит Тверской и Кашинский Савва больше не будет управлять делами Московской Патриархии