В Твери водитель маршрутки допустил падение пассажирки
Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью
В маршрутке в Твери упала женщинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло около 16:45 вечера 28 октября, на проспекте Чайковского, в районе д. 62А, в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 60-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", следующим по маршруту №24, резко затормозил и допустил падение 60-летней женщины-пассажира.
В результате аварии пострадавшая получила травмы, но самостоятельно обратилась в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU