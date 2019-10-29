В Твери водитель маршрутки допустил падение пассажирки

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-29T13:43:05+03:00

В маршрутке в Твери упала женщина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло около 16:45 вечера 28 октября, на проспекте Чайковского, в районе д. 62А, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 60-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", следующим по маршруту №24, резко затормозил и допустил падение 60-летней женщины-пассажира.

В результате аварии пострадавшая получила травмы, но самостоятельно обратилась в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU