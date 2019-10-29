Ремонт трех улиц завершили в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-29T13:37:15+03:00

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В Твери завершается дорожная кампания, которая проходит в областной столице в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". На сегодняшний день полностью закончены работы на 24 из 27 дорог. Из общей площади ремонта в 564 тысячи кв.м. новый асфальт уложен более чем на 550 тысячах кв.м. Завершен ремонт трех наиболее крупных объектов Заволжья – улиц Туполева, Горького и Благоева.

На улицах Хрустальной, Ипподромной, в Беляковском переулке ведётся укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

На отремонтированных объектах завершается нанесение разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU