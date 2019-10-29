Ремонт трех улиц завершили в Заволжском районе Твери
По городу полностью закончены работы на 24 из 27 дорог
Ремонт на улице Горького завершен Фото: пресс-служб администрации Твери
Изменить размер текста:
В Твери завершается дорожная кампания, которая проходит в областной столице в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". На сегодняшний день полностью закончены работы на 24 из 27 дорог. Из общей площади ремонта в 564 тысячи кв.м. новый асфальт уложен более чем на 550 тысячах кв.м. Завершен ремонт трех наиболее крупных объектов Заволжья – улиц Туполева, Горького и Благоева.
На улицах Хрустальной, Ипподромной, в Беляковском переулке ведётся укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
На отремонтированных объектах завершается нанесение разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU