2019-10-28T20:59:18+03:00
Общество

Региональные дороги Тверской области перевели на зимнее содержание

Комплекс работ включает в себя очистку от снега и обработку противогололедными материалами
Ольга ТРОФИМОВА
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Дороги Тверской области перевели на зимнее содержаниеДороги Тверской области перевели на зимнее содержаниеФото: Виктория ЖУКОВА
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С понедельника, 28 октября, региональная сеть дорог Тверской области переведена на зимнее содержание. Согласно статье расходов, дороги будут чистить от снега и обрабатывать противогололедными материалами.

Госконтракты заключили в восемью организациями: ГУП "Торжокское ДРСУ", ООО "Дорсервис", ООО "Калязинское ДРСУ", АО "Рамешковское ДРСУ", ГУП "Бологовское ДРСУ", АО "Торопецкое ДРСУ", ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ООО "Бежецкая дорожная компания".

Региональные стандарты содержания дорог планируют закрепить документально и прописать требования обязательные для всех организаций, обслуживающих дорожную сеть Верхневолжья.

- Важно, чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности, - отметил губернатор Игорь Руденя.

На содержание дорог Тверской области в 2019 году заложено более 1,7 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей - на зимний период.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать на "горячую линию": 8 (4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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