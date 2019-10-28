2019-10-28T16:32:16+03:00
Здоровье

Жителей Твери приглашают на бесплатное обследование по профилактике инсульта

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителям Твери расскажут все о профилактике инсультаЖителям Твери расскажут все о профилактике инсультаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 29 октября, в Твери будут организованы мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом.

В этот день, в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре на ул. Горького, 50, с 9:00 до 12:00 все желающие смогут пройти обследование на уровень глюкозы и холестерина в крови, мастер-класс по выявлению факторов риска инсульта (измерение артериального давления, расчет индекса массы тела, расчет риска инсульта). Обследование проводится пациенту натощак, при себе необходимо иметь паспорт и полис.

С 10:00 до 13:00 в конференц-зале Центра пройдет научно-просветительский семинар о профилактике и лечении инсульта.

С 10:00 до 13:00 будет работать "горячая линия" "Все об инсульте". Звонить можно по тел.: 8 (4822) 52-80-21.

Для пациентов центра в этот день пройдут акции "Лента надежды" и "Желаем здоровья", а также выставка детских рисунков.

В Тверском государственном медицинском университете пройдет межвузовская конференция "Профилактика инсультов среди населения Твери и Тверской области".

На ул. Трехсвятской, напротив ТЦ "Олимп", возле мультимедийного экрана, с 13:00 до 14:00 волонтеры-медики Тверского государственного медицинского университета и Тверского медицинского колледжа проведут флэшмобы: "Зарядись энергией" и "Танец инсульта".

С 16:00 до 19:00 в торгово-развлекательном центре "РИО", а площади Гагарина, 5, будет работать площадка "Мобильное здравоохранение". Все желающие смогут получить профилактические консультации и уроки скандинавской ходьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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