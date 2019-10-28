В Тверской области детям приходилось идти пять километров до соседней деревни, чтобы сесть в школьный автобус

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-28T09:51:34+03:00

Каждый день дети проходили по пять километров, чтобы сесть в школьный автобус Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После вмешательства прокуратуры их деревню внесли в маршрут

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Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в деятельности МБОУ "Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского" и установила, что в школе обучаются двое несовершеннолетних детей, которым каждый день приходится ходить пешком из деревни Дегунино Старицкого района, чтобы сесть в школьный автобус в соседнем населенном пункте - деревне Елизаветкино.

Расстояние между деревнями составляет пять километров. Проходить его приходится, потому что школьный автобус не заезжает в Дегунино. Обследование дорожных условий для организации открытия школьного маршрута до деревни не произведено, безопасность маршрута не обследована.

- Выявленные нарушения послужили основанием для внесения в адрес заведующей отделом образования администрации Старицкого района представления об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, права учащихся на транспортное обеспечение восстановлены, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU