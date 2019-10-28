2019-10-28T09:51:34+03:00
Общество

В Тверской области детям приходилось идти пять километров до соседней деревни, чтобы сесть в школьный автобус

После вмешательства прокуратуры их деревню внесли в маршрут
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Каждый день дети проходили по пять километров, чтобы сесть в школьный автобусКаждый день дети проходили по пять километров, чтобы сесть в школьный автобусФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в деятельности МБОУ "Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского" и установила, что в школе обучаются двое несовершеннолетних детей, которым каждый день приходится ходить пешком из деревни Дегунино Старицкого района, чтобы сесть в школьный автобус в соседнем населенном пункте - деревне Елизаветкино.

Расстояние между деревнями составляет пять километров. Проходить его приходится, потому что школьный автобус не заезжает в Дегунино. Обследование дорожных условий для организации открытия школьного маршрута до деревни не произведено, безопасность маршрута не обследована.

- Выявленные нарушения послужили основанием для внесения в адрес заведующей отделом образования администрации Старицкого района представления об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, права учащихся на транспортное обеспечение восстановлены, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За время навигационного периода в Тверской области причалили 259 теплоходов
В Тверской области работодатель задолжал сотрудникам более 460 тысяч рублей
Шейный позвонок древнего носорога нашли в Тверской области
В Тверской области шквалистый ветер наделал много бед
На улице Карпинского в Твери мусоровоз провалился в яму на дороге
В последние дни октября в Тверской области отменят несколько электричек
Из реки в Тверской области выловили тело утонувшего мужчины
В Тверь на вертолете доставили пациентку из Удомли
В Тверской области третий месяц ищут молодого мужчину с зелеными глазами
Случайная знакомая обокрала свою собутыльницу в Тверской области
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на улице Красина в Твери
Из дома жителя Тверской области украли телевизор
Жители Тверской области готовятся писать Географический диктант
В Твери состоялась первая победа "Динамо" в китайской серии игр чемпионата ВХЛ
В Твери завершены работы по ремонту водовода
Жителей Тверской области предупреждают о гололедице
Нормативные параметры водоснабжения в Твери будут восстановлены ночью
Во дворе дома в Тверской области водитель сбил пожилую женщину
Житель Твери попался со свертком с наркотическим веществом
В Твери простятся с парашютистом Сергеем Вяликовым, который находился на борту разбившегося в Африке Boeing-737
В Тверской области мужчина обокрал спящего приятеля
Коммунальное ЧП в Твери: несколько районов остались без холодной воды
Жители в Тверской области могут сообщить о "серой" зарплате в прокуратуру
В Тверской области водитель уснул и врезался в отбойник