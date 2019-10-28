2019-10-28T08:54:06+03:00
Общество

Шейный позвонок древнего носорога нашли в Тверской области

Палеонтологическую находку обнаружили в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
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Позвонок молодой особи шерстистого носорога нашли на дороге в Кимрах Фото: vk.com/ "Тверское Общество Любителей Окаменелостей"/Анастасия СаласинаПозвонок молодой особи шерстистого носорога нашли на дороге в Кимрах Фото: vk.com/ "Тверское Общество Любителей Окаменелостей"/Анастасия Саласина
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Знали ли вы о том, что в Тверской области во времена Ледникового периода жили шерстистые носороги? А они жили. Подтверждением тому служит интересная находка - шейный позвонок молодой носорожей особи, который на обычной дачной дороге подобрала жительница города Кимры Анастасия Саласина.

Фотографию палеонтологического трофея опубликовали в группе "Тверское Общество Любителей Окаменелостей". Сообщается, что такие находки для Тверской области не редкость. Регион богат ледниковыми отложениями - песком, гравием, глиной, поэтому кости носорогов можно встретить где угодно.

Животные жили в нашем районе во времена Ледникового периода.

- Они отрастили шерсть и с удовольствием паслись на промерзших безлесных равнинах. Так их и называют - Шерстистые носороги. Потом наступила жара, изменилась растительность, и они все вымерли, - пишет сообщество.

Подписчики в комментариях отмечают, что кроме костей носорогов в регионе часто находят и зубы мамонтов.

СПРАВКА "КП"

Шерстистые носороги - представители мамонтовой фауны - окончательно исчезли с лица Земли 8-14 тыс. лет назад. Причиной тому стало потепление и изменение флоры, так как питались животные в основном растениями. Внешне они были схожи с современными носорогами, но обладали густой шерстью.

Костные останки шерстистых носорогов чаще всего находят на Севере России. Иногда, в Вечной мерзлоте находят и целые мумифицированные туши древних зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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