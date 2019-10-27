Из дома жителя Тверской области украли телевизор

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-27T14:26:46+03:00

В Тверской области мужчина забрался в чужой дом и украл телевизор Фото: Василий ХОДАРЕВ

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный разбил окно, проник в его дом и украл телевизор и телевизионную приставку. Ущерб составил более 20 000 рублей.

На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 30-летний житель города Конаково.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По статье "Кража" ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU