Из дома жителя Тверской области украли телевизор
С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный разбил окно, проник в его дом и украл телевизор и телевизионную приставку. Ущерб составил более 20 000 рублей.
На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 30-летний житель города Конаково.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По статье "Кража" ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU