Фестиваль «Страницы нашей истории: Преодолевая смуту» в 5-ый раз пройдет в Твери

25 Окт. 23:06 2019-10-25T23:12:01+03:00

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4 ноября в Твери пройдет V городской Фестиваль исторической реконструкции, кулинарии и фехтования «Страницы нашей истории: Преодолевая смуту». Организаторами выступают Клуб исторической реконструкции и фехтования «Тверские стрельцы» и Интерактивный музей «Живая история Верхневолжья».

Фестиваль приурочен к празднованию Дня народного единства. 4 ноября 1612 года народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского избавило Москву и Россию от польско-литовских захватчиков. Это событие считают окончанием Смутного времени в России.

На фестивале будут работать две интерактивные площадки: «Заволжский посад» и «Лагерь войск Лжедмитрия II». На территории посада будет разбит лагерь стрельцов и пушкарей. Желающие смогут записаться в рекруты у приказного дьяка, получить вверительную грамоту и пройти обучение. Пять лучших рекрутов примут участие в инсценировке одного из сражений 1609 года.

Так же гостей ожидают мастер-классы по ремёслам. На ярмарочной площади развернут палатки купцы, а скоморохи повеселят гостей своими шутками-прибаутками. Здесь можно будет поиграть в подвижные игры Московской Руси 13-17 вв. Так же на площади откроет свои двери харчевня «Бывалый Ёж», где можно будет узнать и отведать блюда простонародной кухни Руси 16-17 вв. А особо ретивых и буйных ждёт «грозный острог».

В лагере войск Лжедмитрия II расположатся польская шляхта и «люди литовские». В тереме можно принять участие в лекции-дегустации «Пир во время Смуты». Опытный повар покажет и расскажет, как правильно готовить поросёнка на вертеле, а так же проведет дегустацию.

Во дворе терема заезжий мастер меча из Европы вместе с учениками организует обучение всех желающих фехтованию 17-19 вв.

Под занавес фестиваля пройдёт инсценировка сражения войск Московского царства с польско-литовскими союзниками Лжедмитрия II. А завершится фестиваль концертом музыкальных коллективов Твери.

Адрес: На берегу реки Тверца (Тверь, Комсомольский пр-кт, д. 4, корп. 4).

Время: с 11:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU