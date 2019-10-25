В детском саду Тверской области детей кормили некачественной рисовой крупой

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-25T12:59:57+03:00

В детском саду детей кормили рисом не по ГОСТу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Образец рисовой крупы был отобран в одном из детски садов Верхневолжья и направлен на проверку в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию.

Исследования проводились в рамках исполнения государственного задания по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской области.

По итогам экспертизы, в пробе крупы были установлены несоответствия требованиям государственного стандарта ГОСТ 6292-93 по показателю "доброкачественное ядро".

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU