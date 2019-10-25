В Твери потушили условный пожар в горбольнице №7

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-25T11:26:47+03:00

Пожарно-тактические учения прошли в горбольнице №7 в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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24 октября на базе городской клинической больницы №7 прошли тренировочные пожарно-тактические учения.

По тактическому замыслу, из-за ветхой проводки произошло короткое замыкание и возгорание в стационаре № 2 на третьем этаже. Дым распространился на путях эвакуации, создавая угрозу жизни людей, находящихся на верхних этажах.

Четырехэтажное здание стационарного корпуса №2 рассчитано на 180 пациентов. Есть четыре входа на первый этаж, две лестничные клетки, пять входов в подвал.

В кратчайшие сроки к месту пожара прибыли подразделения от пожарно-спасательных частей №1,2,3,4,72 и специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области, региональная аварийно-спасательная служба, а также служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.

- За ходом учения следило руководство управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Оценка действий участников учения будет дана после подробного разбора и анализа.

ИСТОЧНИК KP.RU