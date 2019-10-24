Мастер-класс по казачьей песенной традиции пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:29 2019-10-24T18:29:02+03:00

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26 октября в Тверском областном Доме народного творчества пройдет семинар для руководителей казачьих коллективов на тему «Казачья песенная традиция – пути и трудности освоения».

Регистрация участников начнется в 10.00.

В 11.00 мероприятие продолжится мастер-классом «Методика работы с фольклорным ансамблем по освоению казачьей песенной традиции».

С 12.30 участникам прочитают лекцию «Вопросы формирования репертуара, его воплощение на сцене».

Ведущий мастер-классов - Морозов Дмитрий Викторович, руководитель, заведующий отделом центра русского фольклора ФГУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» (Москва).

По итогам семинара слушателям выдадут сертификат о повышении профессионального мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU