Мастер-класс по казачьей песенной традиции пройдет в Твери
26 октября в Тверском областном Доме народного творчества пройдет семинар для руководителей казачьих коллективов на тему «Казачья песенная традиция – пути и трудности освоения».
Регистрация участников начнется в 10.00.
В 11.00 мероприятие продолжится мастер-классом «Методика работы с фольклорным ансамблем по освоению казачьей песенной традиции».
С 12.30 участникам прочитают лекцию «Вопросы формирования репертуара, его воплощение на сцене».
Ведущий мастер-классов - Морозов Дмитрий Викторович, руководитель, заведующий отделом центра русского фольклора ФГУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» (Москва).
По итогам семинара слушателям выдадут сертификат о повышении профессионального мастерства.
ИСТОЧНИК KP.RU